Verteidiger Juan Jesus beklagt hohe Kriminalität in Neapel

Verteidiger Juan Jesus vom italienischen Fußball-Erstligisten SSC Neapel hat die hohe Verbrechensrate in der Stadt am Vesuv beklagt. Kriminelle hätten zuletzt immer wieder versucht, sein Auto zu stehlen.

„Allein das Bewusstsein, dass diese Verbrecher wissen, wo ich wohne, bringt mich aus der Ruhe. Leider werde ich mich in einer so schönen Stadt nie wieder sicher fühlen“, schrieb der Brasilianer in einer Instagram-Story.