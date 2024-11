Florenz baut Siegesserie aus

Die AC Florenz bleibt in Italien die Mannschaft der Stunde. Das Team um Robin Gosens holt bei einem Aufsteiger den nächsten Sieg und setzt sich in der Spitzengruppe fest.

Die AC Florenz um Nationalspieler Robin Gosens hat ihre Siegesserie ausgebaut und ihren Platz in der Spitzengruppe der italienischen Serie A gefestigt. Die Fiorentina setzte sich am Sonntag mit 2:0 (1:0) bei Aufsteiger Como 1907 durch, es war der siebte Ligasieg in Folge.