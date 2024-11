Serie A: Hummels-Klub entlässt Trainer

Die AS Rom entlässt ihren Trainer Ivan Juric. Der Klub des deutschen Verteidigers Mats Hummels reagiert damit auf einen Negativlauf.

Trainerentlassung bei der AS Rom ! Wie der Klub am Sonntagabend mitgeteilt hat, ist Ivan Juric nicht mehr länger Trainer der Italiener.

Nur ein paar Stunden zuvor verlor das Team um Verteidiger Mats Hummels mit 2:3 (0:1) ihr Heimspiel in der Serie A gegen den FC Bologna. Der Weltmeister von 2014 musste sich zum wiederholten Male mit einem Bankplatz begnügen und wurde nicht eingewechselt.

Rom-Ultras verlassen in der Halbzeit das Stadion

Wird ein früherer Nationaltrainer der Nachfolger?

In der Klubmitteilung heißt es: „Wir möchten Ivan Juric für seine harte Arbeit in den letzten Wochen danken. Er hat ein schwieriges Umfeld mit äußerster Professionalität gemeistert, und dafür sind wir ihm dankbar. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Die Suche nach einem neuen Leiter des technischen Bereichs hat bereits begonnen und wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.“