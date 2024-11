Neuer Hummels-Trainer offiziell

Mats Hummels darf sich über einen neuen Trainer freuen. Die AS Rom gibt den Nachfolger des entlassenen Ivan Juric bekannt.

Mats Hummels hat bei der AS Rom einen neuen Trainer: Legende Claudio Ranieri übernimmt wie erwartet für den entlassenen Ivan Juric . Das gab der Serie-A-Klub am Donnerstagnachmittag bekannt.

Bis Ende Juni war der Fußballlehrer, der unter anderem in England, Frankreich, Griechenland und Spanien gearbeitet hat, bei Cagliari Calcio unter Vertrag gestanden.

Neue Chance für Hummels

Ranieri soll die Roma zurück in die Erfolgsspur führen. In der Ligatabelle belegt der Verein mit nur 13 Punkten aus zwölf Spielen den zwölften Platz. Zuletzt gab es vier Niederlagen in fünf Partien.