"Ancelotti muss zittern": Atalanta mischt Europa auf

Neun Pflichtspiel-Siege in Folge hat Bergamo eingefahren, erstmals führen die Lombarden zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison die Serie A an. In der Stadt kam es am Sonntagabend zu spontanen Hupkonzerten, als der bisherige Spitzenreiter SSC Neapel 0:1 gegen Lazio Rom verlor.