"Chosen": Gosens-Kollege Kean bringt Rap-Album heraus

Der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Robin Gosens bei der AC Florenz wirbt in den Sozialen Medien für seine Songs und meint es offensichtlich ernst mit dem Hip-Hop: Wegen „expliziter Inhalte“ ist die Musik mit dem Hinweis „Parental Advisory“ versehen.

Bei Release-Party: Auch Gosens und McKennie anwesend

In Mailand stieg am vergangenen Wochenende eine Release-Party, neben Gosens war unter anderem der frühere Schalker Weston McKennie anwesend. Das Album "Chosen" mit dem Titelsong "I was born a winner" ("Ich wurde als Sieger geboren") ist bereits auf den gängigen Streaming-Plattformen erhältlich.