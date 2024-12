Krankheit stoppt Hummels

Mats Hummels fällt bei der AS Rom nach übereinstimmenden Medienberichten auch im italienischen Pokal-Wettbewerb aus.

Nach seinem kurzfristigen Ausfall am vergangenen Wochenende fehlt Mats Hummels der AS Rom auch im Pokal. Das berichten italienische Medien übereinstimmend.

Den Rio-Weltmeister stoppt eine fiebrige Grippe, der Innenverteidiger, seit Montag 36 Jahre alt, kann am Mittwoch im Achtelfinalspiel gegen Sampdoria Genua nicht dabei sein.

„Ohne Hummels herrscht bei der AS Rom wieder Chaos“

Hummels hatte sich am Sonntagabend beim Warmmachen für das Serie-A -Spiel bei Aufsteiger Como 1907 mit Krankheitssymptomen abgemeldet, die Roma verlor 0:2.

„Ohne Hummels herrscht bei der AS Rom wieder Chaos: Wegen Hummels‘ Ausfall hat Trainer Claudio Ranieri die ganze Abwehr umstellen müssen, was den Klub teuer zu stehen kam“, schrieb die Tageszeitung Corriere dello Sport .

Der frühere Dortmunder, zuletzt ein Hauptdarsteller des kurzzeitigen Aufschwungs des Klubs, war in Como für die Startelf vorgesehen. Nach seinem Wechsel zur Roma hatte Hummels zunächst lange keine Rolle gespielt, erst Ranieri setzt auf den Deutschen.

Gegen US Lecce (4:1) gelang Anfang des Monats der erste Sieg unter dem neuen Trainer, in der vergangenen Woche legten die Giallorossi in der Europa League gegen Sporting Braga (3:0) nach.