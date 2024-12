"Hummels Leistungen sind eine Messlatte"

Bei der AC Mailand läuft es in der aktuellen Saison nicht wie erwartet. Malick Thiaw zeigt aber trotzdem eine konstant gute Leistung auf dem Spielfeld. Als Vorbild nennt er dabei einen weiteren deutschen Star.

Mit Tabellenplatz acht nach 17 Spielen liegt die AC Mailand weit hinter den eigenen Erwartungen. Zudem löste das Spiel gegen die AS Rom (1:1) ein Trainerbeben bei den Rossoneri aus: Nach weniger als einem halben Jahr musste Paulo Fonseca den Klub verlassen.

„Mats ist ein super Typ“

„Mats‘ Leistungen sind eine Messlatte. Wenn ich an sein Niveau herankomme, wäre das natürlich ein Traum, so eine Karriere zu haben. Das wäre schon sehr, sehr gut“, sagte Thiaw im Gespräch mit Sky . Nach dem Spiel gegen Rom habe Hummels ihm Tipps gegeben: „Mats ist ein super Typ. Über seine fußballerischen Fähigkeiten brauchen wir erst gar nicht sprechen.“

Seit 2023 lief Thiaw nicht mehr im Nationaltrikot auf. Im März gastiert das deutsche Team im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand. Ob der 23-Jährige bei diesem Spiel wieder dem Kader der Nationalmannschaft angehört, wird sich zeigen.

Im neuen Jahr geht es für die Rossoneri in der Supercoppa gegen Juventus Turin. In der Serie A trifft die Mannschaft am 11. Januar auf Cagliari Calcio.