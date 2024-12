Kantersieg bei Hummels-Rückkehr

Der Rio-Weltmeister stand bei der Roma nach überstandener Krankheit wieder in der Startelf und durfte am Ende jubeln.

Mit Startelf-Rückkehrer Mats Hummels hat die AS Rom auch in der Serie A zurück in die Spur gefunden.