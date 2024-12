Roma-Zukunft? "Hummels wird selbst entscheiden"

Mats Hummels ist für Roma-Coach Claudio Ranieri unverzichtbar geworden. Offenbar will der Trainer den deutschen Verteidiger nun davon überzeugen, auch in der kommenden Saison das Roma-Trikot zu tragen.

Einen Tag vor dem Duell bei der AC Mailand bezog Roma-Trainer Claudio Ranieri in der Pressekonferenz einmal mehr Stellung zur Bedeutung von Mats Hummels für sein Spiel.

Auf die Frage, ob er neben Paulo Dybala und Leandro Paredes auch den deutschen Innenverteidiger in der kommenden Saison im Roma-Trikot sehen möchte, antwortete Ranieri: „Ich habe bereits gesagt, dass sie unverzichtbar sind. Ich habe erklärt, dass wir in Como (als die Roma 0:2 verlor, d. R.) unter dem Fehlen von Hummels und Paredes litten. Und Dybala spielt immer, was soll ich noch hinzufügen?“