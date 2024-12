AC Florenz: Edoardo Bove meldet sich nach Kollaps-Drama

Vor rund zwei Wochen kollabierte Florenz-Profi Edoardo Bove auf dem Platz, nun meldet er sich via Social Media zu Wort.

Nur wenige Tage nach dem Erhalt eines provisorisch implantierten Defibrillators hat der italienische Fußballprofi Edoardo Bove angekündigt, auf den Platz zurückkehren zu wollen. „Wir sehen uns bald wieder... Auf dem Spielfeld!“, schrieb der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler des italienischen Erstligisten AC Florenz am Montag in einem emotionalen Statement auf Instagram. Vor rund zwei Wochen war Bove, Teamkollege von Nationalspieler Robin Gosens, in einem Ligaspiel zusammengebrochen.