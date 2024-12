Serie A: Bove wurde Defibrillator eingesetzt

Dem italienischen Fußballprofi Edoardo Bove ist nach seinem Zusammenbruch am 1. Dezember ein Defibrillator implantiert worden. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, erfolgte die Operation im Krankenhaus Careggi in Florenz, in dem sich der 22-Jährige seit zehn Tagen befindet. Spätestens am Samstag soll der Mittelfeldspieler der Fiorentina die Klinik wieder verlassen dürfen.