"Sie haben mich informiert": Mailand-Trainer Fonseca vor Aus

In der Liga läuft der Traditionsklub den Erwartungen hinterher.

Der italienische Fußball-Spitzenklub AC Mailand und Trainer Paulo Fonseca gehen offenbar nach nur einem halben Jahr wieder getrennte Wege. „Ja, das stimmt. Sie haben mich über meine Freistellung informiert“, sagte der Portugiese bei Sky Sport Italia nach dem 1:1 (1:1) seines Teams am Sonntag gegen die AS Rom: „Ich habe alles getan, was ich tun konnte.“