In der 94. Minute zum Titel! Irres Milan-Comeback im Stadtderby

Die AC Mailand hat Stadtrivale Inter Mailand den Sieg im Finale um den Supercup nach einer irren Aufholjagd noch entrissen und zum achten Mal den Titel gewonnen. Die Mannschaft des neuen Trainers Sergio Conceicao drehte am Montag in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:2 (0:1). Tammy Abraham erzielte in der 90.+4 Minute den entscheidenden Treffer.