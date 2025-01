Conte enthüllt Wechselwunsch von Superstar

Georgiens Fußballstar Khvicha Kvaratskhelia strebt offenbar einen Wechsel an und will den italienischen Tabellenführer SSC Neapel verlassen. „Kvara hat den Verein darum gebeten, wechseln zu dürfen. Ich habe mit dem Spieler gesprochen und er hat seine Entscheidung bestätigt. Ich bin sehr enttäuscht“, sagte sein Trainer Antonio Conte vor dem Duell gegen Hellas Verona am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN).