Derbysieg! Hummels löst Tumulte aus

Vor der zweiten Saisonhälfte haben die Giallorossi wieder Kontakt zur oberen Tabellenhälfte hergestellt. Beim Derbysieg gegen Lazio löst ein Foul an Mats Hummels Tumulte aus.

Ex-Weltmeister Mats Hummels und der italienische Erstligist AS Rom haben zu Beginn des neuen Jahres an ihren Aufwärtstrend aus der Adventszeit angeknüpft.

Mit Hummels zum dritten Mal nacheinander in der Anfangsformation blieb der Ex-Meister im Duell mit dem Stadtrivalen Lazio durch ein 2:0 (2:0) im vierten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen. Durch sieben Punkte aus den vergangenen drei Ligabegegnungen liegt die Roma zur Saisonhalbzeit wieder in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte.