"Fußball-Lehre für den Rivalen": AC Mailand feiert Conceição

Mit qualmender Zigarre im Mund tanzte Trainer Sérgio Conceição nach seinem perfekten Einstand in der Kabine herum und feierte nach zwei Spielen schon den ersten Titel mit der AC Mailand. "Er erteilte dem Rivalen eine Fußball-Lehre", schrieb die Gazzetta dello Sport nach dem 3:2-Erfolg im Finale des Supercups gegen Inter Mailand in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad.

Auf der Liste der Gratulanten befand sich auch Inters Coach Simone Inzaghi. "Diese Niederlage schmerzt, aber wir machen weiter", sagte der 48-Jährige: "Ich muss Milan gratulieren, weil die Mannschaft nie aufgegeben hat." Mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit hatte Milan die Aufholjagd nach dem 0:2-Rückstand gegen den Meister garniert.

Schon im Halbfinale hatte der Tabellenachte gegen Pokalsieger Juventus Turin einen Rückstand gedreht. "Was Conceicao in wenigen Tagen geleistet hat, ist unglaublich. Ich habe auf dem Spielfeld viel Energie gespürt", sagte Angreifer Rafael Leao über die Arbeit seines neuen Trainers, der erst in der Vorwoche als Nachfolger von Paulo Fonseca vorgestellt worden war.