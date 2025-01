PSG verkündet Transfer-Hammer

Georgiens Fußballstar Khvicha Kvaratskhelia verlässt den italienischen Tabellenführer SSC Neapel und wechselt zum französischen Meister Paris Saint-Germain. Das gab PSG am Freitagabend bekannt. 24 Stunden zuvor hatte der 23-Jährige bereits in den sozialen Medien ein Video veröffentlicht, in dem er sagte: „Es ist schwer für mich, aber es ist Zeit ‚Auf Wiedersehen‘ zu sagen.“