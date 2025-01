Hummels-Klub Rom mit nächstem Sieg

Der Ex-Weltmeister steht zum fünften Mal in Folge in der Startelf, keines der fünf Spiele ging verloren.

Mit Mats Hummels in der Startelf bleibt die AS Rom ungeschlagen: Der italienische Fußball-Erstligist hat sein Heimspiel gegen CFC Genua 1893 3:1 (1:1) gewonnen, für den Ex-Weltmeister lief es dabei erneut gut. Hummels stand zum fünften Mal in Folge in der ersten Elf, keines der fünf Spiele ging verloren.