Im Derby! Juve-Coach sieht nach Gerangel Rot

Für den früheren Serienchampion, der weiter ungeschlagen ist, war es das zwölfte Unentschieden im 19. Serie-A-Spiel der Saison, die erneute Qualifikation für die Champions League könnte in Gefahr geraten. Juve ist weiter nur Tabellenfünfter, am Montag kann die AC Florenz vorbeiziehen. Der türkische Jungstar Kenan Yildiz brachte Pokalsieger Juventus früh in Führung (8.), Nikola Vlasic traf noch vor der Pause zum Ausgleich (45.+1).