Die Hummels-Kehrtwende bei AS Rom wohl endgültig perfekt!

Erst nicht gebraucht, jetzt unersetzlich: Der italienische Topklub AS Rom will offenbar unbedingt den Vertrag mit Ex-Weltmeister Mats Hummels verlängern.

Trainer und Medien schwärmen von Hummels

„Hummels beflügelt AS Rom. Der Klub will Mats ein weiteres Jahr behalten“, berichtete die Gazzetta dello Sport. „Seit über einem Monat kursiert in Rom eine Frage, auf die man keine Antwort findet: Warum hat Hummels so lange nicht gespielt?“, fragte das Blatt.