Pleite beim Letzten: Gosens und Florenz kriseln weiter

Das 1:2 in Monza ist die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen für die Fiorentina.

Das 1:2 in Monza ist die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen für die Fiorentina.

Nationalspieler Robin Gosens steckt mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz weiter tief in der Krise. Die Fiorentina verlor am Montagabend beim Tabellenletzten AC Monza 1:2 (0:1) und kassierte die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen - nur einen Punkt holte Florenz in diesem Zeitraum.