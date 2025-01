Serie A: Der schleichende Tod eines gewagten Projektes

Nach dem Tod von Silvio Berlusconi geht es mit der AC Monza bergab. Der frühere Klub-Patron hatte viele Millionen Euro in sein Lieblingsprojekt investiert - doch nun deutet alles daraufhin, dass der kleine Klub die besten Zeiten hinter sich hat.

Als der Fußballklub AC Monza am Ende der Saison 2021/22 in die Serie A aufgestiegen war, hatte der Vorort der Millionenmetropole Mailand neben der weltbekannten Formel-1-Rennstrecke für eine gewisse Zeit eine weitere sportliche Attraktion zu bieten.

Unter der finanziellen Obhut von Silvio Berlusconi, der 2018 mit seiner Medienholding Fininvest bei Monza eingestiegen war, mauserte sich der Provinzklub zu einem ambitionierten Erstligisten, der zwei Spielzeiten lang die Elite herausforderte und am Ende jeweils einen Platz im Tabellenmittelfeld belegte.

Monza hatte plötzlich Flair, weil Spieler wie Kevin-Price Boateng, Mario Balotelli oder Carlos Augusto Berlusconis Ruf folgten. Dabei warf der Präsident sogar seine eigenen moralischen Vorstellungen über Bord, die er dem Klub zunächst indoktriniert hatte. Profis ohne Tattoos und langen Haaren, am liebsten aus Italien, sollten Monza in eine neue Epoche führen - doch die waren schlicht in der gewünschten Fülle nicht auf dem Markt.