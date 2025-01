Serie A: US-Unternehmen kauft Serie-A-Klub Verona

Durch die Übernahme sind nun wieder acht der 20 Klubs in Italiens Eliteliga in US-amerikanischer Hand.

Durch die Übernahme sind nun wieder acht der 20 Klubs in Italiens Eliteliga in US-amerikanischer Hand.

Die Übernahme von italienischen Fußballklubs durch US-amerikanische Unternehmen in der Serie A geht weiter. Der Investmentfonds Presidio Investors erwarb 100 Prozent der Anteile des Erstligisten Hellas Verona, damit stieg die Zahl der Klubs in Italiens Topliga, die sich in US-amerikanischer Hand befinden, wieder auf acht.

Presidio und der nun ehemalige Besitzer Maurizio Setti verkündeten die Übernahme in einem gemeinsamen Statement am Mittwoch. "Presidio ist entschlossen, auf dem Fundament aufzubauen, das Herr Setti in den dreizehn Jahren, in denen er den Verein kontrollierte, geschaffen hat", hieß es darin. Verona steckt als Tabellen-17. im Abstiegskampf der Serie A.