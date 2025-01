Vor Turiner Derby: Polizei greift gegen Hooligans durch

Die Polizei verhängte im Vorfeld der Partie am Samstag unter anderem Stadionverbote, auch die Hauptquartiere von Fangruppen wurden durchsucht.

Vor dem Derby der italienischen Fußballklubs FC Turin und Juventus Turin in der Serie A hat die Polizei gegen Hooligans beider Vereine durchgegriffen. 23 Anhänger wurden wegen Zusammenstößen in der Nacht des 9. November 2024 angezeigt, als es im Turiner Stadtzentrum zu Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Gruppierungen gekommen war.

Die Polizei verhängte im Vorfeld der Partie am Samstag (18.00 Uhr) gegen 73 Personen ein Stadionverbot, die Hauptquartiere von zwei Juventus-Fangruppen seien durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Weitere Durchsuchungen sollen in den Wohnungen von Hooligans in mehreren norditalienischen Städten folgen.