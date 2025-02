"Arnautovic-Bombe" in Serie A: Irre Aktion mit eklatantem Schönheitsfehler

39 torlose Minuten waren im Stadio Giuseppe Meazza beim Duell mit Lazio Rom (2:0) gespielt, als der ehemalige Bundesliga-Spieler den Ball per fulminanter Volley-Abnahme aus gut zwanzig Metern in die Maschen jagte.

„Arnautovics Bombe“, schrieb die Gazzetta dello Sport: „Der Bursche mit den Tattoos erinnerte sich an die Nachmittage, an denen er in Wien an seiner Technik gefeilt hatte.“