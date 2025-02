"Bin der erste Schuldige": Juventus-Trainer Motta wackelt

Als Titelverteidiger scheiterten die Turiner im Pokal-Viertelfinale am Mittwochabend an dem Abstiegskandidaten FC Empoli, nach dem 2:4 im Elfmeterschießen im eigenen Stadion ist damit in diesem Jahr auch die letzte realistische Chance der Alten Dame auf eine Trophäe dahin. „Ich schäme mich für das, was meine Mannschaft heute gemacht hat. So aufzutreten, mit so einer Einstellung, ist nicht akzeptabel“, sagte Motta, der erst seit Juli die Bianconeri trainiert: „Ich bin der erste Schuldige, denn ich konnte meinen Spielern nicht vermitteln, was es heißt, das Juve-Trikot zu tragen. Ich möchte mich bei unseren Fans entschuldigen.“