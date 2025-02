Krise immer schlimmer! Titelverteidiger Juve blamiert sich

Der Rekordmeister scheitert im Viertelfinale zu Hause an Abstiegskandidat FC Empoli. Im Elfmeterschießen werden zwei Stars zu Unglücksraben.

Für Italiens Rekordmeister Juventus Turin ist die Saison um eine Enttäuschung reicher. Der Titelverteidiger scheiterte im Pokal-Viertelfinale an Abstiegskandidat FC Empoli, nach dem 2:4 im Elfmeterschießen im eigenen Stadion ist in diesem Jahr auch die letzte realistische Chance der Alten Dame auf eine Trophäe dahin.

Vlahovic und Yildiz patzen entscheidend

Youssef Maleh (24.) traf zur Gästeführung, Khephren Thuram glich aus (66.). Vom Punkt scheiterten schließlich die Juve-Stars Dusan Vlahovic und Kenan Yildiz. Turin war zuletzt in den Play-offs der Champions League an der PSV Eindhoven gescheitert. In der Serie A hat Juventus als Vierter acht Punkte Rückstand auf Meister und Tabellenführer Inter Mailand.