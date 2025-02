Inters Bisseck hofft auf DFB-Debüt

Inter Mailands Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck strebt sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an. Er müsse jetzt zeigen, was er draufhabe und „hoffe, dass der Bundestrainer das sieht“, sagte der 24-Jährige bei Sky: „Und dann hoffe ich natürlich auf eine Einladung.“ Einen Austausch mit Julian Nagelsmann hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben.