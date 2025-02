Neapel stolpert auch gegen Udine

Die SSC Neapel hat in der Serie A zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen gelassen und bietet den Verfolgern damit Angriffsfläche. Der Spitzenreiter kam am Sonntag gegen Udinese Calcio nur zu einem 1:1 (1:1), eine Woche zuvor hatte es bereits bei der AS Rom nur ein Remis gegeben.