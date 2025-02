Sieg über Gosens: Inter auf Napolis Fersen

Die Lombarden rückten bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heran.

Vier Tage nach seinem 0:3 in der Fortsetzung des nach dem Kollaps von Edoardo Bove unterbrochenen Hinspiels in der Toskana unterstrich Inter durch den Erfolg nach einem Eigentor von Marin Pongracic (28.) und einen Treffer von Marko Arnautovic (54.) - beides frühere Bundesliga-Profis - seine Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Die Fiorentina, für die Gosens in der Anfangsformation stand, kam eine Minute vor der Pause durch einen Handelfmeter von Rolando Mandragora nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.