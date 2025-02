Serie A: Hummels verzückt mit Solo bei Rom-Sieg

Die AS Rom gewinnt ihr Heimspiel gegen Schlusslicht AC Monza. Mats Hummels leitet mit einem sehenswerten Solo einen Treffer ein.

Mats Hummels und die AS Rom haben ihre Erfolgsserie in der italienischen Serie A fortgeführt! Zum Abschluss des 26. Spieltag siegte das Team von Trainer Claudio Ranieri mit 4:0 (2:0) gegen Schlusslicht AC Monza und bleibt damit im zehnten Ligaspiel in Folge ungeschlagen.