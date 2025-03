Als Tourist in Rom: Hummels witzelt über Ruhepause

Der ehemalige deutsche Nationalspieler nimmt die Auszeit bei der AS Rom offenbar mit Humor. Seine Zukunft scheint ungewiss.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler nimmt die Auszeit bei der AS Rom offenbar mit Humor. Seine Zukunft scheint ungewiss.

Rio-Weltmeister Mats Hummels hat humorvoll auf seine ungewollte "Pause" beim italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom reagiert. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte der deutsche Innenverteidiger ein Foto, auf dem er als Tourist in Rom zu sehen ist. "Den Oscar für den längsten Urlaub bekommt...", schrieb der 36-Jährige darunter und bezog sich damit indirekt auch auf den Klub-Eigentümer Dan Friedkin, der als Produzent des Films Anora fünf Oscars gewann.