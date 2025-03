AS Rom: Saison-Aus nach OP für Weltmeister Paulo Dybala

Der Offensivspieler ist am Dienstag in London operiert worden. Ein Comeback vor Ende August ist nicht zu erwarten.

Der Offensivspieler ist am Dienstag in London operiert worden. Ein Comeback vor Ende August ist nicht zu erwarten.

Für Weltmeister Paulo Dybala (31) ist die Saison mit dem italienischen Erstligisten AS Rom vorzeitig beendet. Der Argentinier wurde am Dienstag in London operiert, nachdem er sich am 16. März beim 1:0-Heimsieg in der Serie A gegen Cagliari Calcio eine schwere Sehnenverletzung im linken Oberschenkel zugezogen hatte.