Dritter Sieg in Serie für Inter

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Inter Mailand bleibt in der italienischen Fußball-Liga voll auf Titelkurs. Die Mannschaft des Neu-Nationalspielers Yann Bisseck, der in der 63. Minute eingewechselt wurde, setzte sich am Sonntag 2:1 (2:0) gegen Udinese Calcio durch und liegt in der Tabelle nun sechs Punkte vor der SSC Neapel.