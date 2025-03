Juventus kassiert seine höchste Serie-A-Niederlage seit 1968

Gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo verlor die Alte Dame am 28. Spieltag mit 0:4 (0:1), nur sieben Mal in seiner Geschichte musste Juventus in Italiens oberster Spielklasse eine höhere Niederlage hinnehmen, zuletzt am 4. Februar 1968 mit 0:5 beim FC Varese.