Juventus Turin feuert Motta - Tudor als Nachfolger

SID 23.03.2025 • 17:36 Uhr Der Rekordmeister liegt in der Serie A nur auf dem fünften Platz. Der kroatische Nachfolger soll die Champions-League-Teilnahme sichern.

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich wie erwartet von Trainer Thiago Motta getrennt. Nachfolger wird der Kroate Igor Tudor. Das gab der Klub, der in der Serie A als Tabellenfünfter um die Teilnahme an der Champions League kämpfen muss, am Sonntag bekannt.

Motta hatte erst zu Saisonbeginn den Job bei der Alten Dame übernommen. Zum Verhängnis wurden dem gebürtigen Brasilianer die 0:4-Heimpleite gegen Atalanta Bergamo und das 0:3 bei der AC Florenz in den vergangenen beiden Spielen.

Als Nachfolger präsentierte Juve etwas überraschend Tudor. Der Kroate hatte zuletzt Lazio Rom trainiert. In Turin bestritt der ehemalige Abwehrspieler zwischen 1998 und 2007 mit einer kurzen Pause 174 Spiele, zudem war er in der Saison 2020/21 als Co-Trainer bei Juve tätig. Der 46-Jährige wird am Montag erstmals das Training leiten.