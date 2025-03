Klinsmann junior startet väterlicher Hilfe durch

„Ich habe in Cesena viel Unterstützung erhalten“, sagte Klinsmann, der zuvor für Los Angeles Galaxy gespielt hatte. „Mein Ziel war es, mich in eine neue Mannschaft mit neuer Sprache und Kultur einzuleben. Ich wollte zum Stammtorhüter der Mannschaft werden, und es ist mir gelungen“, erklärte Klinsmann, dessen Eltern in den USA „oft um 6 Uhr aufstehen, um im Fernsehen meine Spiele im Cesena-Trikot zu sehen“.

Klinsmann gibt seinem Sohn viele Ratschläge

Der 1997 in München geborene Jonathan Klinsmann ist in den USA aufgewachsen, wo sein Vater damals seine Fußballkarriere beendet und von 2011 bis 2016 als Cheftrainer die Nationalmannschaft geleitet hatte.

Während dieser Jahre besuchte Jonathan die Universität in Berkeley/Kalifornien und setzte danach seine Karriere in Europa bei Hertha BSC und beim FC St. Gallen in der Schweiz fort. Im August 2020 kehrte er in die USA zurück und unterschrieb einen Dreijahresvertrag in Los Angeles. Danach kam der Wechsel nach Italien.