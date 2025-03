Lage bei Juve nach Trainer-Beben immer schlimmer

Juve: Schuldenberg wächst nach Motta-Aus

882 Millionen Euro Verlust in fünf Jahren!

Juventus machte in den vergangenen fünf Spielzeiten Verluste in Höhe von 882 Millionen Euro. Allein in der Saison 2023/24, in der die Alte Dame nicht in der Champions League spielte, waren es 199 Millionen Euro. Der Klub ist an der Mailänder Börse notiert.