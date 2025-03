Gosens trifft erneut - und reagiert auf Nicht-Berücksichtigung von Nagelsmann

Angeführt von Robin Gosens hat die AC Florenz in der Serie A den Anschluss an die Europacup-Ränge gehalten. Der 30-Jährige erzielte am Sonntag beim überraschend deutlichen 3:0 (2:0) gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin die Führung und unterstrich mit seinem 13. Scorerpunkt in allen Wettbewerben seine starke Form.