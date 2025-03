Neues San Siro: 1,2 Milliarden Euro, Baustart noch dieses Jahr

Im Jahr 2031 soll das Giuseppe-Meazza-Stadion in Betrieb genommen werden, 2035 soll es komplett fertig sein.

Im Jahr 2031 soll das Giuseppe-Meazza-Stadion in Betrieb genommen werden, 2035 soll es komplett fertig sein.

Die Pläne für den Neubau des San Siro werden immer konkreter. Wie aus veröffentlichten Dokumenten der lokalen Behörden hervorgeht, sollen die Bauarbeiten in Mailand noch in „der zweiten Hälfte des Jahres 2025“ aufgenommen werden. Demnach ist die Fertigstellung für 2035 geplant, in Betrieb soll das Stadion schon im Jahr 2031 genommen werden. Die Kosten werden auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt.