Testphase: Schiedsrichter-Durchsagen in der Coppa Italia

Der italienische Fußball folgt in Sachen Transparenz beim Videobeweis dem deutschen Beispiel. Wie die Serie A mitteilte, erklären Schiedsrichter in der Coppa Italia demnächst Entscheidungen nach VAR-Eingriff per Stadiondurchsage. Zu Jahresbeginn hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) dazu eine Testphase in neun deutschen Arenen gestartet. Zudem zeigen Videoleinwände in Italiens Stadien an den verbleibenden Liga-Spieltagen eine Überprüfung des VAR an, was in der Bundesliga ebenfalls zur Praxis zählt.