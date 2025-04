17 Spiele ungeschlagen! Rom klettert ohne Hummels

Die AS Rom bleibt auch im 17. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Mats Hummels kommt dabei nicht zum Einsatz.

Ohne Mats Hummels hat die AS Rom in der italienischen Fußballliga einen wichtigen Sieg im Kampf um die europäischen Plätze gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Claudio Ranieri setzte sich am Samstag 1:0 (1:0) gegen Hellas Verona durch, dabei saß Hummels über die gesamte Spielzeit auf der Bank.