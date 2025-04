Bisseck beflügelt Inter vor Bayern-Duell

Yann Bisseck war bester Laune. Nachdem der Jung-Nationalspieler von Inter Mailand mit seinem Treffer zum 3:1 (2:0)-Endstand gegen Cagliari Calcio für eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München gesorgt hatte, scherzte er über seine Kopfballstärke. "Ich mag die NBA sehr, in einem anderen Leben hätte ich vielleicht Basketball gespielt, aber ich bin in Europa geboren, also habe ich mich für Fußball entschieden", sagte der 1,96 m große Bisseck.

Viel Lob erhielt der Innenverteidiger vor dem Spiel gegen die Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) von der italienischen Presse. "Bisseck entsendet eine klare Botschaft an den FC Bayern. In der Heimat weiß man genau, wie gefährlich er sein kann", hieß es in der Gazzetta dello Sport. "Ein Bisseck in Höchstform flößt jedem Rivalen Angst ein", kommentierte Tuttosport. "Bisseck ist ein bodenständiger Spieler, auf den Inzaghi nicht verzichten kann", schrieb der Corriere dello Sport.