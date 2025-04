Italien führt Gehaltsobergrenze in dritter Liga ein

In der Serie C gibt es künftig ein Salary Cap. Dies könnte zum Vorbild für die höheren Ligen werden.

In der Serie C gibt es künftig ein Salary Cap. Dies könnte zum Vorbild für die höheren Ligen werden.

Im italienischen Fußball wird zur kommenden Saison in der dritten Liga eine Gehaltsobergrenze eingeführt. Demnach dürfen in der Spielzeit 2025/26 Vereine nur noch maximal 55 Prozent ihres Umsatzes für Spielergehälter ausgeben, wie die Versammlung der Vereine der Serie C beschloss. Bei Überschreiten des Grenzwertes drohen Strafen wie Geldbußen oder Punktabzüge, im drastischen Fall ist sogar ein Verlust der Spiellizenz für die folgende Saison möglich.