Italien: Neapel übernimmt Tabellenführung

Die SSC Neapel hat dank Scott McTominay die Tabellenführung in der italienischen Fußballliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich am Sonntagabend nach einem Doppelpack des schottischen Nationalspielers (7., 41.) mit 2:0 (2:0) gegen den FC Turin durch. Damit verdrängte Neapel Bayern-Bezwinger Inter Mailand von Platz eins.

Der Meister hatte zuvor mit 0:1 (0:1) gegen die AS Rom verloren und damit auch die Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) beim FC Barcelona verpatzt. Für die Römer erzielte Matias Soule (18.) den Treffer des Tages, Rio-Weltmeister Mats Hummels saß dabei über die gesamte Spielzeit auf der Bank.