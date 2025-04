Lecce-Spiel nach Tod des Physiotherapeuten abgesagt

Der 47 Jahre alte Graziano Fiorita, wurde leblos in seinem Hotelzimmer in der Nähe von Brescia gefunden.

Der 47 Jahre alte Graziano Fiorita, wurde leblos in seinem Hotelzimmer in der Nähe von Brescia gefunden.

Das für Freitag geplante Serie-A-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und US Lecce ist nach dem plötzlichen Tod des Physiotherapeuten der Gäste abgesagt worden.

Der 47 Jahre alte Graziano Fiorita wurde am Donnerstagmorgen leblos in seinem Hotelzimmer in der Nähe von Brescia gefunden. Der Klub sei „zutiefst schockiert“, teilte Lecce mit, der Physiotherapeut habe seit mehr als 20 Jahren für den Klub gearbeitet.