"Macht alles zunichte!“ Fassungslosigkeit in Italien wegen Ex-Bayern-Talent!

Fassungslosigkeit in Italien wegen Ex-Bayern-Talent Kenan Yildiz! Der 19-Jährige, der in der Münchner Jugend ausgebildet wurde, war beim 2:0-Sieg von Juventus gegen AC Monza in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Platz geflogen, nachdem er seinem Gegenspieler den Ellbogen ins Gesicht gerammt hatte.

Italienische Presse haut auf Ex-Bayern-Talent drauf

„Juve schlägt Monza mit 2:0, aber Yildiz macht alles zunichte“, titelte entsprechend die in Turin ansässige Zeitung La Stampa. Der Corriere dello Sport schrieb von einem „unreifen Yildiz“ und strafte ihn in seiner Einzelkritik mit 4 von bestmöglichen 10 Punkten als mit Abstand schlechtesten Juve-Spieler ab.

Yildiz, der in dieser Saison absolut gesetzt ist und auf 13 Torbeteiligungen in 46 Pflichtspielen kommt, war sich schnell seines Fehlers bewusst. Noch auf dem Gang in die Kabine legte er seine rechte Hand aufs Herz und hob die linke in die Höhe, um sich bei den Juve-Anhängern zu entschuldigen.