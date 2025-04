Jovic lässt Inters Triple-Traum platzen

SID 23.04.2025 • 23:00 Uhr Der ehemalige Frankfurter Luka Jovic schnürt gegen den Stadtrivalen einen Doppelpack. Damit bleiben Inter noch zwei Titelchancen.

Für Italiens Fußball-Meister Inter Mailand ist der Traum vom Triple vorzeitig geplatzt. Der Tabellenführer der Serie A um den deutschen Nationalspieler Yann Aurel Bisseck unterlag im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia seinem Stadtrivalen AC Mailand mit Malick Thiaw 0:3 (0:1) und muss die Hoffnung auf den zehnten Pokalsieg der Vereinsgeschichte damit vorerst begraben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der ehemalige Frankfurter Luka Jovic (36./49.) per Doppelpack und Tijjani Reijnders (85.) trafen am Mittwochabend für die Rossoneri, die ihren sechsten Coppa-Triumph und den ersten seit 2003 vor Augen haben. Das Hinspiel Anfang des Monats war ebenfalls im Giuseppe-Meazza-Stadion 1:1 geendet. Inter blieb damit auch fünften Derby della Madonnina in dieser Saison glücklos: Neben dem Pokal trafen die Rivalen auch in der Liga (1:1/1:2) und im Endspiel der Supercoppa (2:3) aufeinander.

Bayern-Bezwinger Inter in der Königsklasse gegen Barcelona gefordert

Im Pokal-Finale am 14. Mai in Rom wartet entweder der Traditionsverein FC Bologna oder der FC Empoli auf die AC. Das Hinspiel ging deutlich an Bologna (3:0), das Rückspiel findet am Donnerstag (21.00 Uhr) statt.