Ribéry will Trainerkarriere in Italien starten

Der frühere Bayern-Star Franck Ribéry strebt eine Karriere als Trainer an. „Ich will Trainer werden, um wieder die Atmosphäre des Spielfelds zu spüren. Ich will im Trainingszentrum der italienischen Nationalmannschaft in Coverciano bei Florenz Coach werden, weil ich dort inzwischen zu Hause bin“, sagte der 41-Jährige in einem Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport.